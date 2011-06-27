ЕК сможет запустить процедуру против стран ЕС, которые не выполнят антироссийские санкции

Эрик Мамер призвал не спекулировать на данную тему.

Европейская комиссия сможет запустить правовую процедуру против стран-членов Евросоюза, которые не выполнят антироссийские санкции. Соответствующую информацию во время брифинга с журналистами в Брюсселе передал официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Да, у нас есть правовые рамки для этого. Еврокомиссия может запустить правовую процедуру против стран, которые не будут выполнять санкции. Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

Иностранец напомнил прессе о том, что в что в настоящее время Еврокомиссия не видит каких-либо нарушений в реализации западных ограничений против России. Эрик Мамер призвал СМИ не спекулировать на данную тему.

ЕС пока не готов анонсировать шестой пакет санкций против России

Фото и видео: European Commission