  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:51
175
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ЕК сможет запустить процедуру против стран ЕС, которые не выполнят антироссийские санкции

0 0

Эрик Мамер призвал не спекулировать на данную тему.

Европейская комиссия сможет запустить правовую процедуру против стран-членов Евросоюза, которые не выполнят антироссийские санкции. Соответствующую информацию во время брифинга с журналистами в Брюсселе передал официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Да, у нас есть правовые рамки для этого. Еврокомиссия может запустить правовую процедуру против стран, которые не будут выполнять санкции.

Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

Иностранец напомнил прессе о том, что в что в настоящее время Еврокомиссия не видит каких-либо нарушений в реализации западных ограничений против России. Эрик Мамер призвал СМИ не спекулировать на данную тему.

ЕС пока не готов анонсировать шестой пакет санкций против России

Фото и видео: European Commission

Теги: еврокомиссия, евросоюз, санкции, эрик маммер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии