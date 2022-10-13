ЕК призвала страны и компании ЕС помочь энергетическому сектору Украины

Кадри Симсон сообщила о том, как Евросоюз использует механизм гражданской защиты.

Еврокомиссия призвала страны и компании ЕС помочь энергетическому сектору Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции в Праге сделала европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. По словам специалиста, в этом вопросе странам должен помочь механизм гражданской защиты ЕС. При помощи данной структуры, киевский режим получит все необходимое оборудование для ликвидации последствий ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

Мы призываем энергетические компании и страны ЕС способствовать этим усилиям. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

Еврокомиссия в начале 2023 года предложит реформу рынка электроэнергии ЕС.

Фото и видео: European Commission