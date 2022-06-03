ЕК приветствует решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти в июле и августе

Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что решение альянса скажется на стабильности отрасли.

Европейская комиссия приветствует решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти в июле и августе текущего года. Соответствующее заявление сделала глава ЕК на пресс-конференции в Варшаве. Немногим ранее страны альянса договорились нарастить добычу ресурсов на 648 тысяч баррелей каждые сутки за следующие два месяца. Таким образом была равномерно перераспределена сентябрьская квота.

Я приветствую решение ОПЕК о наращивании добычи нефти. Это будет способствовать ценовой стабильности. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что международное соглашение ОПЕК+ заключено странами в конце 2016 года из-за падения цен на глобальных энергетических рынках на энергетические носители. Альянс работает с 2017 года.

В Белом доме заявили, что не имеют отношения к решению ОПЕК+ увеличить добычу нефти.

Фото и видео: YouTube / GLOBSEC