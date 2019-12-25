ЕК пригрозила лишить финансирования Венецианскую биеннале из-за России

Еврокомиссары уточнили, что страны-члены, институты и организации должны действовать в соответствии с санкциями ЕС.

Европейская комиссия пригрозила лишить финансирования Венецианскую биеннале за решение об участии российских представителей в этом престижном форуме искусств. Соответствующие данные приводятся в документе, подписанном европейскими комиссарами по технологиям и культуре Хенной Вирккунен и Гленном Микаллефом. Иностранные чиновники из коллективного Брюсселя попытались обосновать такой ультиматум. Они указали, что культура, по их убеждению, защищает только "демократические ценности", а также призывает содействовать открытому диалогу, многообразию и свободе выражений. В ЕК не стали говорить о том, как этот тезис может объяснить запрет для России по участию в мероприятии. Однако еврокомиссары потребовали от руководства биеннале соблюдения санкционного давления на страну.

Мы решительно осуждаем решение Фонда Биеннале разрешить России вновь открыть свой национальный павильон… Это решение несовместимо с коллективным ответом ЕС на агрессию России. Если Фонд Биеннале продолжит реализацию своего решения разрешить участие России, мы рассмотрим дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение действия гранта ЕС, предоставляемого Фонду Биеннале. официальное заявление от ЕК

Напомним, что президент Биеннале Пьетранджело Буттафуоко заявил, что Москва официально приглашена к участию в выставке в 2026 году.

Итоги биеннале "Архитектура Петербурга" подвели в Этнографическом музее.

Фото: pxhere.com