Итоги биеннале "Архитектура Петербурга" подвели в Этнографическом музее

В Территориальной программе расширен ассортимент высокотехнологичной медпомощи, доступной за счёт обязательного медицинского страхования в областях "нейрохирургия", "сердечно-сосудистая хирургия", "травматология".

В 2025 году объем бюджета Территориальной программы здравоохранения составит 281 млрд рублей, что на 29 млрд рублей больше, чем в текущем году, заявил губернатор Александр Беглов на заседании городской администрации.

Как пояснили в Смольном, программа на предстоящий год включает перечень услуг и условия предоставления медицинской помощи, финансируемой за счёт Территориального фонда ОМС и городского бюджета, а также общую сумму средств, выделенных на эти нужды.

Общее финансирование из Территориального фонда ОМС составит почти 172 млрд рублей, а из городского бюджета — 109,4 млрд рублей. На данный момент бюджеты как города, так и фонда на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов уже утверждены. Для закупки лекарств для льготных категорий граждан в следующем году будет выделено 26 млрд рублей, в списке препаратов значится 890 наименований. В реализации программы примут участие 427 медицинских учреждений разных организационно-правовых форм.

В Территориальной программе расширен ассортимент высокотехнологичной медпомощи, доступной за счёт обязательного медицинского страхования в областях "нейрохирургия", "сердечно-сосудистая хирургия", "травматология". По указанию Беглова увеличены объёмы работы по хирургическому лечению катаракты — запланировано в год увеличивать количество процедур до 25 тыс.

В соответствии с ещё одним поручением мэра в программу введён новый порядок доступа к медицинской помощи для ветеранов СВО, уволенных из рядов армии — они получат первоочередное право на первичную медико-социальную помощь, включая услуги медицинского психолога

Фото: предоставлено организаторами