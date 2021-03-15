Де Кеерсмакер в очередной раз подчеркнул, что "Спутника V" в данный момент нет в европейском портфеле вакцин.

ЕК опровергла переговоры с Россией по закупке "Спутника V". Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

По его словам, сейчас не ведется никаких переговоров о закупке российского препарата.

Де Кеерсмакер в очередной раз подчеркнул, что "Спутника V" в данный момент нет в европейском портфеле вакцин от новой коронавирусной инфкции.

Представитель ЕК заявил, что если страны Европейского союза захотят расширить данный портфель, то тогда можно будет обсуждать включение в него российского препарата.

Ранее мы писали, что в Евросоюзе заявили об успешности стратегии вакцинации от COVID-19.

Видео: European Commission