Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказало о документе, полученном депутатом Верховной рады Иванной Климпуш-Цинцадзе.

Европейская комиссия направила киевскому режиму предупреждение о возможности полной приостановки финансовой помощи из европейского фонда в том случае, если на антикоррупционные органы страны будет впредь оказываться давление со стороны местных властей. Соответствующе заявление сделали иностранные журналисты из газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на собственные источники. В СМИ указали, что такое письмо было направлено чиновника м Банковой улицы после того, как 21 июля на Украине была совершена попытка фактически лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины. Авторы из FAZ пишут о том, что депутат Верховной рады и бывшая вице-премьер-министр по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила изданию получение такого документа.Парламентарий указала, что в тексте говорилось о заморозке поддержки по линии фонда ЕС, если ситуация с САП и НАБУ не разрешится. Политик указала, что коллективный Брюссель упомянул весь следующий транс денежных средств, а не только его часть.

Напомним, что в рамках фонда Украине до 2027 года Европейским союзом было обещано в общей сложности 50 миллиардов евро, которые предназначены в основном для государственного бюджета. В ЕК в ответ на запрос газеты заявили, что "очень обеспокоены" изменением укрианского законодательства. Дипломаты подчеркнули важность независимости для НАБУ и САП. В ЕК считают неубедительной версию украинского правительства о якобы российском влиянии в НАБУ.

The Bloomberg: в проект бюджета ЕС до 2034 года включили €100 млрд для Украины.

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