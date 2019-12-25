  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ЕК намерена присоединить Украину к энергосети ЕС в ближайшее время
Сегодня, 7:03
151
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

ЕК намерена присоединить Украину к энергосети ЕС в ближайшее время

0 0

Кадри Симсон рассказала о планах ЕС по отказу от энергоносителей из РФ.

Еврокомиссия намерена присоединить Украину к энергосети ЕС в ближайшее время. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в Брюсселе сделала европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Она презентовала общий план ЕК по отказу от российских энергетических носителей.

ЕК сделает все, чтобы в кратчайшие сроки присоединить Украину к энергосистеме ЕС, чтобы свет в этой стране продолжал гореть. Мы продолжаем помогать этой стране, поставляя ей топливо, генераторы.

Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

Официальный представленный ЕК план предусматривает отказ от российских газа, нефти и угля из России "задолго до 2030 года". Также союз отказывается от поставок двух третей импорта газа из РФ до конца текущего года. В документе упоминается диверсификация энергетических поставок и ускоренный переход на альтернативные источники энергии.

В ЕК призвали европейцев понизить температуру в квартирах.

Фото и видео:

Теги: газ, еврокомиссия, евросоюз, кадри симсон, энергосети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии