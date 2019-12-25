Франс Тиммерманс рассказал, как обычные европейцы способны противостоять РФ.

В ЕК призвали европейцев понизить температуру в квартирах для противодействия России. Такое заявление на брифинге с журналистами в Брюсселе высказал заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс. Он презентовал общественности план региона по отказу от использования российских энергетических ресурсов.

Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете, определяет, насколько мы сильны в нашей реакции на Россию…Это не призыв, это информация для наших европейских потребителей, но, я думаю, очень полезная информация. Франс Тиммерманс, замглавы ЕК

В официальном документе говорится о том, снижение температуры воздуха во всех домах в странах Евросоюза на один градус может сэкономить 10 млрд кубометров газа во всех странах ЕС. В настоящее время поставки российского газа обеспечивают порядка 40% всего потребления газа в ЕС. Москва обеспечивает 27% импорта нефти в ЕС, а также 46% импорта угля.

Песков: планы США ограничить использование нефти из РФ могут перекосить мировые рынки.

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