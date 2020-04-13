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ЕК изучит информацию о том, что Британия может остановить поставки газа
Сегодня, 7:24
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ЕК изучит информацию о том, что Британия может остановить поставки газа

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Марош Шефчович призвал Лондон к солидарности по энергетической безопасности.

Еврокомиссия  изучит информацию о том, что Великобритания может остановить поставки газа в континентальную Европу в случае значительного дефицита энергетических ресурсов. Информацию прокомментировал в рамках пресс-конференции с журналистами вице-президент ЕС Марош Шефчович. По мнению эксперта, в текущей геополитической обстановке Брюсселю и Лондону стоит посылать сигнал о том, что они сфокусированы на глобальных вызовах. В частности, речь идет об энергетической безопасности региона.

Новости, которые мы получили сегодня утром, которые были сообщены Financial Times, мы должны будем проанализировать их и обсудить с нашими британскими партнёрами.

Марош Шефчович, вице-президент ЕК

Марош Шефчович уверен, что британские партнёры знают о том, насколько выгодно было энергетическое сотрудничество. Он уверен, что торговля на уровне Европы приносила выгоду всем участникам. В ЕК рассчитывают на то, что Лондон станет императивом мышления, когда будет решать вопросы.

Глава ЕК: газохранилища ЕС заполнены на 41%.

Фото и видео: European Commission

Теги: великобритания, газ, еврокомиссия, марош шефчович, энергетическая безопасность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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