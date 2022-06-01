Глава ЕК: газохранилища ЕС заполнены на 41%

Урсула фон дер Ляйен подвела итоги саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что газохранилища Евросоюза заполнены на 41%. Такие статистические данные чиновница привела в рамках выступления на пресс-конференции, посвященном итогам второго дня саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Урсула фон дер Ляйен добавила, что этот показатель на пять процентов больше, чем фиксировался на 31 мая прошлого года.

У нас есть хорошая новость: наше газохранилище заполнено на 41%, что на 5 % больше, чем в это же время год назад. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Эксперт добавила, что начиная с января 2022 года Еврокомиссия ведет поиски альтернативных надежных поставщиков природного газа. При этом Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что энергетические поставки ресурса не из России в регион удвоились за этот период. В ЕК добавили, что с начала военной специальной операции на Украине лидеры Евросоюза заявили о дополнительном финансировании Киева в общей сложности на 200 мрлд евро. На текущем саммите в Брюсселе стороны договорились сформировать целевую группу по совместным закупкам вооружений. Специалисты займутся координацией действий по восполнению запасов техники и боеприпасов, которые отправляются на Украину.

ЕК назвала реформы на Украине условием финансирования восстановления страны.

Фото и видео: European Commission