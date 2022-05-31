Урсула фон дер Ляйен объявила о достигнутых соглашениях в Брюсселе по итогам первого дня саммита Евросоюза.

ЕК назвала реформы на Украине условием финансирования восстановления страны. На пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заметила, что Брюссель в будущем окажет финансирование киевскому режиму исключительно взамен на реформирование в стране. Речь идет об изменениях в системе управления, увеличения уровня независимости судебной системы, борьбе с коррупцией, а также позитивных условиях для бизнес-индустрии.

ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Фон дер Ляйен стала уточнять журналистам о какой сумме идет речь, а также когда ЕС и США будут готовы эти денежные средства предоставить Украине. Она подчеркнула, что в ближайшее время страны Евросоюза рассмотрят планы по выделению Киеву экстренной макрофинансовой поддержки. Сейчас специалисты прорабатывают особый механизм помощи в размере 9 миллиардов евро.

Глава ЕК назвала Россию угрозой мировому порядку.

Фото и видео: European Commission