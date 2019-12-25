Глава ЕК назвала Россию угрозой мировому порядку

Урсула фон дер Ляйен напомнила о пакте между РФ и КНР.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Россию угрозой мировому порядку. Чиновница призвала мировое сообщество и своих коллег проводить политику очень произвольных международных отношений. Брюссель намерен играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Такими заявлениями эксперт поделилась с журналистами на саммите Япония-ЕС, прошедшего в Токио.

Вторжение России в Украину касается не только Европы, но и основ международного порядка, напрямую затрагивая Азию…Мы хотим взять на себя больше ответственности. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Азиатский регион европейский лидер считает важным для процветания Европы. Она связала ситуацию на Украине, мировые угрозы, исходящие от российской стороны также с "тревожным пактом", который заключили между собой Москва и Пекин.

Фон дер Ляйен объявила о запуске цифрового партнерства ЕС с Японией.

Фото и видео: European Commission