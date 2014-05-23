ЕК: ЕС усилит сотрудничество с НАТО и США для защиты энергоинфраструктуры

Урсула фон дер Ляйен рассказала о введении стресс-тестов и кризисном плане.

Евросоюз планирует усилить меры по защите своей энергетической инфраструктуры. Об этом европейским депутатам рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европейского парламента. Чиновница предложила коллегам развивать сотрудничество по данному вопросу с властями США и НАТО, а также с остальными ключевыми международными союзниками.

Диверсии против газопроводов "Северный поток" показали уязвимость нашей инфраструктуры. Впервые в новейшей истории она стала целью. Мы усилим сотрудничество с НАТО. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Подобное предложение Урсула фон дер Ляйен назвала в рамках общеевропейского плана из пяти пунктов по усилению защиты критически важной инфраструктуры ЕС. Документ будет изучен политиками на заседании в ЕП на следующей неделе. Вторым пунктом инициатив ЕК значится необходимость проведения стресс-тестов инфраструктуры для выявления слабых мест. Также необходимо разработать кризисный план действий.

В ЕК сообщили, что газохранилища ЕС заполнены почти до 90%.

Фото и видео: YouTube / European Parliament