ЕКП пользуется каждый третий петербуржец

За шесть лет обладателем карты стали более 1,8 миллиона горожан

Проект "Единая карта петербуржца" сегодня, 6 мая, отмечает своё шестилетие. За это время обладателем карты стали более 1,8 миллиона горожан, причём каждый третий петербуржец регулярно пользуется её возможностями. Эти данные представлены в официальном сообщении пресс-службы правительства Петербурга.

Rоманда разработчиков всегда ставила перед собой цель создать удобный инструмент доступа ко множеству государственных и коммерческих цифровых сервисов, объединив транспортные билеты, банковские услуги и программы лояльности в одном удобном приложении. Итоги реализации показали значительные успехи: каждый месяц пользователями карты совершается свыше 5 миллионов поездок в метрополитене и около 3 миллионов поездок на наземном общественном транспорте. Всего за шесть лет владельцы Единой карты петербуржца суммарно сэкономили более восьми миллиардов рублей на транспортных расходах.

Губернатор Александр Беглов добавил, что сотрудничество с национальной платежной системой "Мир" позволило внедрить новые льготы для пользователей: кроме скидок на оплату проезда, родители школьников получают возврат денежных средств в размере 10% при пополнении счёта для школьных столовых. Благодаря этому семьи петербуржцев дополнительно сохранили более 20,5 миллионов рублей.

Беглов обратил внимание на постоянное расширение функционала проекта, подчеркнув, что в 2025 году планируется активное внедрение детской версии карты – "ЕКПшки". Эта карта позволит детям пользоваться множеством услуг: совершать проход в учебные заведения, оплачивать питание и приобретения в школах, отслеживать успеваемость через мобильное приложение и многое другое.

Кроме того, губернатор напомнил, что с 2024 года программа получила новое направление развития в рамках инициативы "Серебряный возраст": пожилые граждане получили доступ к электронным сертификатам на посещение музеев. Уже с момента запуска проекта, с сентября 2024 года, оформление серебряных карт составило более 150 тысяч экземпляров. Только в марте и апреле 2025 года пенсионеры совершили более 6 тысяч посещений крупнейших культурных центров города, таких как Эрмитаж, Русский музей, Петергоф и Царское село, используя специальные подарочные сертификаты.

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Фото: Piter.TV