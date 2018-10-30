Эксперты составили портрет идеального российского губернатора

Политику могут простить ошибки, неловкую шутку и грубый комментарий, но только не аморфность.

Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) составили рекомендации для врио губернаторов. Об этом сообщает Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на РБК.

По словам экспертов, россияне могут простить политику ошибки, неловкую шутку в эфире, резкий ответ в комментариях, но только не аморфность и поведение зажатого кабинетного чиновника. Кроме того, 50 % доверия зависит от того, производит ли врио впечатление человека с эмпатией.

Эксперты отмечают тренд на местный патриотизм, когда глава говорит об уникальных преимуществах региона. В качестве удачного примера приводится один из слоганов кампании приморского губернатора Олега Кожемяко: "Россия начинается с Приморья".

Положительно воспринимается народом готовность семьи врио губернатора переехать на вверенные ему земли. В идеале политик должен решить какую-нибудь застарелую значимую социальную проблему.

Также в ЭИСИ отметили важность общения в соцсетях. Глава региона не должен сквернословить, использовать в своей речи жаргон, двусмысленно шутить и сопровождать свои комментарии большим количеством смайликов.

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