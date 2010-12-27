Александр Беглов подвел итоги рабочей недели на странице во "ВКонтакте"

Чиновник рассказал, что произошло в Петербурге за прошедшую неделю.

Губернатор Петербурга поделился с подписчиками в социальной сети "Вконтакте" итогами прошедшей рабочей недели. Александр Беглов выделил наиболее животрепещущие темы, которые обсуждали чиновники и местные жители.

На прошлой неделе руководитель Смольного подписал указ о социальных выплатах. Они направлены на улучшение жилищных условий для многодетных семей, в которых более трех детей. Также постановление касается семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Градоначальник напомнил петербуржцам, что в Красносельском районе города сдан в эксплуатацию новый детский сад. Заведение рассчитано на 220 малышей.

В сфере экономики тоже были улучшения. Город претендует на инвестиции от компании "Роснано". Власти надеются получить 10 миллиардов рублей на развитие проекта "Цифровая экономика", а также "Промышленного экспорта". Продолжается конкурс на создание ландшафтно-архитектурной концепции "Тучкова буян".

Ранее Piter.tv писал о том, что германские инвесторы вложили более одного миллиарда долларов в экономику Петербурга.

Фото: Piter.tv, Вконтакте/Александр Беглов

