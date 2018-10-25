В Роспотребнадзоре перечислили правила питания в Новый год

Специалисты объяснили, почему мясо нужно съесть до 22:00.

В Роспотребнадзора по Петербургу призвали жителей готовиться к Новому году минимум за неделю. Нужно заранее тщательно спланировать меню и приобрести качественные продукты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты порекомендовали съесть горячее блюдо до 22 часов, потому что в поздние часы организму сложно переваривать мясо. Салаты и закуски можно оставить на кульминацию торжества. Основную часть продуктов лучше хранить в холодильнике, а подавать блюда рекомендуют небольшими порциями.

Основное блюдо лучше приготовить из говядины, телятины, курицы, индейки или кролика. Врачи советуют отказаться от сала и свинины.

Салаты лучше заправлять маслом, сметаной или йогуртом. Майонез же быстро портится, поэтому его не стоит использовать.

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