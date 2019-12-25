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ЕИРЦ Ленобласти готов рассчитаться с жителями онлайн
Сегодня, 18:20
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ЕИРЦ Ленобласти готов рассчитаться с жителями онлайн

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И рассказывает о том, как это можно сделать.

По информации online47, областной Единый информационно-расчетный центр призвал клиентов соблюдать правила предосторожности от распространения коронавирусной инфекции. Совершать оплату квитанций теперь желательно не в офисах, а через удаленные каналы.

Пресс-служба центра разместила несколько оперативных источников, по которым можно связаться с сотрудниками. Прежде всего, жителям советуют звонить по телефону 8 (812) 630-20-10. Также выяснить интересующую информацию можно с помощью социальных сетей ("ВКонтакте" и Instagram) и обратившись по почте support@epd47.ru 

Еще один вариант удаленной связи с ЕИРЦ — Личный кабинет клиента. Зарегистрированный в нем пользователь может совершать операции с минимальным комиссионным сбором, контролировать расходы и подобрать тариф.

Ранее мы сообщали о том, что школьники в Ленинградской области переходят на дистанционное обучение.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, лениградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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