ЕИРЦ Ленобласти готов рассчитаться с жителями онлайн

И рассказывает о том, как это можно сделать.

По информации online47, областной Единый информационно-расчетный центр призвал клиентов соблюдать правила предосторожности от распространения коронавирусной инфекции. Совершать оплату квитанций теперь желательно не в офисах, а через удаленные каналы.

Пресс-служба центра разместила несколько оперативных источников, по которым можно связаться с сотрудниками. Прежде всего, жителям советуют звонить по телефону 8 (812) 630-20-10. Также выяснить интересующую информацию можно с помощью социальных сетей ("ВКонтакте" и Instagram) и обратившись по почте support@epd47.ru

Еще один вариант удаленной связи с ЕИРЦ — Личный кабинет клиента. Зарегистрированный в нем пользователь может совершать операции с минимальным комиссионным сбором, контролировать расходы и подобрать тариф.

Ранее мы сообщали о том, что школьники в Ленинградской области переходят на дистанционное обучение.

Фото: Pixabay