ЕГЭ в Ленобласти пройдет с соблюдением социальной дистанции

Для выпускников выделят 85 дополнительных аудиторий.

Стали известны правила проведения ЕГЭ Ленинградской области. По аудиториям будут распределены группы из 10 человек, а при рассадке учтут дистанцию в полтора метра. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Также во избежании массовых скоплений предусмотрен особый график, в котором будет для каждого ученика будет отмечено время прибытия. Для того, чтобы экзамен в таких условиях успели сдать все, правительство поручило оборудовать 85 дополнительных кабинетов. Уже подготовлены к проведению ЕГЭ 536 аудиторий во всем регионе.

Кроме того, все пункты проведения экзамена оборудуют антисептиками и аппаратами для обеззараживания воздуха. На входе будут измерять температуру. Все выпускники должны соблюдать строгий "масочно-перчаточный" режим.

Отметим, что датой начала ЕГЭ в 2020 году объявлено 29 июня. Ранее мы рассказали о том, что расписание ЕГЭ 2020 официально опубликовали в Министерстве образования.

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