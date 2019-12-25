Во ФГОС среднего общего образования будет внесён проект поправок.

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Решение одобрил совет по федеральным государственным образовательным стандартам при министерстве.

Во ФГОС среднего общего образования будет внесён проект поправок, по которому экзамен по иностранному языку будет исключён из числа обязательных предметов, по которым будет проводится итоговая аттестация школьников.

Ранее мы писали, что Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России.