Дзюба забил первый гол в матче с "Ротором"

Нападающий открыл счет на 22 минуте.

На сегодняшний матч с волгоградским "Ротором" петербургский "Зенит" вышел в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Малком, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

На 22 минуте с паса Дриусси Дзюба забил первый гол. На 41 минуте Караваев получил желтую карточку. На 49 минуте игрок "Ротора" Данил Степанов также получил замечание.

Ранее мы писали, что у одного футболиста "Зенита" подтвердился коронавирус.

Фото: fc-zenit.ru