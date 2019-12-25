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Дзюба забил первый гол в матче с "Ротором"
Сегодня, 19:09
108
smirenny

Дзюба забил первый гол в матче с "Ротором"

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Нападающий открыл счет на 22 минуте.

На сегодняшний матч с волгоградским "Ротором" петербургский "Зенит" вышел в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Малком, Сердар Азмун и Артем Дзюба. 

На 22 минуте с паса Дриусси Дзюба забил первый гол. На 41 минуте Караваев получил желтую карточку. На 49 минуте игрок "Ротора" Данил Степанов также получил замечание. 

Ранее мы писали, что у одного футболиста "Зенита" подтвердился коронавирус.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, матч зенита, ротор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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