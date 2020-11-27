В текущем сезоне футболист играл в четырех матчах, он забил один гол.

Экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба ушел из турецкого клуба "Адана Демирспор". Футболист расторг договор с руководством команды. Об этом сообщил в соцсетях инсайдер Иван Карпов, передает "Евро-Футбол онлайн".

Известно, что Дзюба летом заключил контракт с турецким футбольным клубом по схеме "1+1", согласно которому он должен был успешно отыграть один сезон за команду. Продолжить карьеру ему бы предложили в случае больших побед.

В текущем сезоне футболист играл в четырех матчах, он забил всего один мяч. Дзюба в спортивных кругах считался лучшим бомбардиром.

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Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"