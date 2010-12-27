Дзюба будет настраивать в углу арены бойца Волкова на турнире UFC в Петербурге

Менеджер российского бойца Иван Банников считает, что кандидатура Дзюбы более чем достойная.

Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба может стать секундантом Александра Волкова на турнире UFC в Петербурге. Волков выйдет на поединок с голландцем Алистером Оверимом. Об этом сообщает издание Sports.ru

Как сообщает менеджер российского бойца Иван Банников, кандидатура Дзюбы более чем достойная, так как он помнит, как вел себя футболист во время чемпионата мира по футболу, когда пришлось настраивать всю сборную.

Тема будет у нас в углу, мы подружились. Если кто-то спросит, почему у вас футболист в углу, мы ответим: "Вы все видели, как Тема умеет настраивать. Иван Банников

Бой российского и голландского бойца станет главным поединком UFC 20 апреля. Мероприятие состоится в СК "Юбилейный".

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Фото: fc-zenit.ru