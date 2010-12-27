Артема Дзюбу ждут в большом кино после окончания спортивной карьеры

Футболист хорошо себя зарекомендовал во время съемок в фильме "Дикая лига".

Российский режиссер Андрей Богатырев рассказал о съемках исторического фильма "Дикая лига". В частности, он поделился своими мнением об игре одного из актеров, нападающего сборной России и "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Богатырев заявил, что снимать футболиста была одно удовольствие. Как оказалось, он не тушуется перед камерой и создает на площадке легкую и приятную атмосферу. Режиссер уверен, что Дзюба мог бы стать хорошим актером после окончания спортивной карьеры.

Напомним, съемки фильма "Дикая лига" проходили в сентябре-октябре прошлого года на базе национальной дружины в Новогорске. Сюжет картины основан на реальных исторических событиях начала прошлого века и рассказывает о появлении футбола в нашей стране. Главные роли исполнили Владимир Яглыч, Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров и Олеся Судзиловская. Фильм "Дикая лига" выйдет в прокат осенью 2019 года.

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Фото: fc-zenit.ru