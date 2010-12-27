Артем Дзюба тепло встретил Азмуна

Нападающий петербургского "Зенита" поприветствовал иранского спортсмена.

Нападающий петербургского клуба "Зенит" Артем Дзюба тепло встретил нового члена команды Сердара Азмуна, сообщается в Instagram футбольного клуба. Дзюба крепко обнял иранца и даже слегка приподнял его.

Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" в зимнее трансферное окно. Сам Сердар заявил, что очень рад стать частью "Зенита".

"Надеюсь показать здесь свою лучшую игру и добиться с командой лучших результатов. Спасибо за вашу поддержку, мои дорогие! "— написал Азмун на своей странице в Instagram.

Сердар Азмун участвовал в Кубке Азии, где его команда дошла до полуфинала турнира. Спортсмен выступал под седьмым номером. Иранец подписал контракт с петербургским клубом на 3,5 года.

Фото: Instagram/zenit_spb