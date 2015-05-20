Сердар Азмун будет выплачивать алименты матери-одиночке из Казани

Экс-звезда "Зенита" оказался отцом непризнанного ребёнка.

Иранский футболист Сердар Азмун, ранее выступавший в составе петербургского "Зенита", оказался биологическим отцом малолетнего сына уроженки Казани Алии Ш. Этот факт подтвердил Приморский суд Санкт-Петербурга, который обязал полузащитника, играющего за немецкий "Байер 04", выплачивать элементы гражданке России. Сообщается, что только за первый год исковых требований экс-легионер выплатит 750 000 евро.

Согласно решению суда футболист обязан выплачивать матери-одиночке 1/4 своего дохода. Математика первой выплаты простая: за год Сердар Азмун заработал в "Зените" 3 000 000 евро. Так что новорожденный может рассчитывать на весомую компенсацию от биологического отца, который, к сожалению, отказался признавать ребёнка и платить по алиментам добровольно.

Отмечается, что дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Подробности отношений Сердара Азмуна и молодой россиянки не сообщаются.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"