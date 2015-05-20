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Сердар Азмун будет выплачивать алименты матери-одиночке из Казани
Сегодня, 14:55
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Сердар Азмун будет выплачивать алименты матери-одиночке из Казани

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Экс-звезда "Зенита" оказался отцом непризнанного ребёнка.

Иранский футболист Сердар Азмун, ранее выступавший в составе петербургского "Зенита", оказался биологическим отцом малолетнего сына уроженки Казани Алии Ш. Этот факт подтвердил Приморский суд Санкт-Петербурга, который обязал полузащитника, играющего за немецкий "Байер 04", выплачивать элементы гражданке России.  Сообщается, что только за первый год исковых требований экс-легионер выплатит 750 000 евро. 

Согласно решению суда футболист обязан выплачивать матери-одиночке 1/4 своего дохода. Математика первой выплаты простая: за год Сердар Азмун заработал в "Зените" 3 000 000 евро. Так что новорожденный может рассчитывать на весомую компенсацию от биологического отца, который, к сожалению, отказался признавать ребёнка и платить по алиментам добровольно.

Отмечается, что дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Подробности отношений Сердара Азмуна и молодой россиянки не сообщаются.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Теги: зенит, сердар азмун
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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