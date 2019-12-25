Дзюба примет участие в мартовских матчах сборной России в качестве капитана

Первый матч отборочного тура чемпионата мира состоится 24 марта.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба приглашен в сборную России на мартовские матчи. Он останется в команде в качестве капитана. Об этом заявил главный тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов в интервью "РБ-Спорт".

Окончательный список игроков, которые примут участие в чемпионате мира, огласят 15 марта. Первый матч сборной России в рамках отборочного тура чемпионата 2022 года состоится 24 марта. Россияне сыграют с командой из Мальты. 27 марта состоится встреча России со Словенией, 30 марта – Словакией.

Напомним, Артема Дзюбу отстранили от игр в сборной России в ноябре 2020 года из-за скандала с интимным видео, которое разлетелось по сети. Однако Черчесов почти сразу отметил, что Дзюба останется капитаном национальном команды.

Ранее в Петербурге представили комикс, посвященный Артему Дзюбе.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"