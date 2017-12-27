Дзюба перейдет из "Зенита" в тульский "Арсенал" до конца недели

Артем Дзюба станет новым приобретением тульского "Арсенала".

Как стало известно вечером 22 января, нападающий петербургской футбольной команды “Зенит” Артем Дзюба перейдет в тульский клуб “Арсенал”. Планируется, что сделка по игроку будет оформлена до конца этой недели.

Отметим, что ранее руководство клуба рассматривало возможность покупки спортсмена “Уфой”, но против данного решения выступила молодая жена футболиста. По мнению женщины, город располагается слишком далеко от Санкт-Петербурга и Москвы.

Напомним, что в настоящее время главным тренером “Уфы” является Сергей Семак, ранее выступавший за Зенит”.