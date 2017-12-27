Дзюба выложил видео тренировки: он здоров как лев

Артем Дзюба поделился с поклонниками информацией по поводу своего здоровья: "здоров как лев".

Футбольный клуб “Зенит” выложил на официальном аккаунте в Twitter видео с тренировки нападающего Артема Дзюбы. Таким способом руководство решило доказать болельщикам, что спортсмен бодр и здоров. На обратные мысли фанатов натолкнули слова заместителя директора команды Вячеслава Малафеева.

Напомним, что ранее стало известно, что Дзюба не поехал на зимние сборы из-за проблем со здоровьем. Некоторое время футболист должен был находиться в аккредитованной клинике ФИФА. Однако, сейчас спортсмен полон сил и энергии.

Также сам Дзюба в своем Instagram опубликовал фотографии из спортзала. Он подписал посты хештегами #готовнавсе100 и #здоровкаклев.

Видео: Twitter/zenit_se