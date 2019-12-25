  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нападающий "Зенита" Шилов рассказал о роли религии в своей жизни
Сегодня, 14:44
123
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Нападающий "Зенита" Шилов рассказал о роли религии в своей жизни

0 0

Секрет силы 17-летнего игрока Зенита Шилова оказался в вере.

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Вадим Шилов рассказал о своём отношении к вере и религии, отметив, что вера в бога занимает важное место в его жизни.  

Семнадцатилетний форвард заявил, что считает себя верующим человеком и не отказывается от своих убеждений вне зависимости от жизненных обстоятельств. По его словам, вера сопровождает его постоянно и является осознанным личным выбором.

Шилов сообщил, что религиозные взгляды частично сформировались под влиянием семьи, однако окончательное решение он принял самостоятельно. Футболист отметил, что не разделяет мнение людей, отрицающих существование бога, и считает веру важным внутренним ориентиром.

Игрок "Зенита" также рассказал, что посещает церковь. Он уточнил, что из-за плотного графика не всегда имеет возможность бывать там регулярно, однако старается приходить не реже одного раза в месяц. По словам Шилова, участие в церковной жизни имеет для него личное значение.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" интересуется Головиным.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, нападающий, шилов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии