Нападающий "Зенита" Шилов рассказал о роли религии в своей жизни

Секрет силы 17-летнего игрока Зенита Шилова оказался в вере.

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Вадим Шилов рассказал о своём отношении к вере и религии, отметив, что вера в бога занимает важное место в его жизни.

Семнадцатилетний форвард заявил, что считает себя верующим человеком и не отказывается от своих убеждений вне зависимости от жизненных обстоятельств. По его словам, вера сопровождает его постоянно и является осознанным личным выбором.

Шилов сообщил, что религиозные взгляды частично сформировались под влиянием семьи, однако окончательное решение он принял самостоятельно. Футболист отметил, что не разделяет мнение людей, отрицающих существование бога, и считает веру важным внутренним ориентиром.

Игрок "Зенита" также рассказал, что посещает церковь. Он уточнил, что из-за плотного графика не всегда имеет возможность бывать там регулярно, однако старается приходить не реже одного раза в месяц. По словам Шилова, участие в церковной жизни имеет для него личное значение.

Фото: fc-zenit.ru