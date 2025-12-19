Нападающий Джон Дуран отправился в Петербург для оформления сделки с "Зенитом"

Колумбийский форвард Дуран вылетел в Россию после разрыва аренды.

Журналист Санти Ауна сообщил, что нападающий Джон Дуран вылетел в Санкт-Петербург для оформления перехода в "Зенит".

Колумбийскому форварду 22 года. Футболист направился в Россию для завершения трансфера в петербургский клуб. Ранее Дуран досрочно прекратил арендное соглашение с турецким "Фенербахче", за который выступал в текущем сезоне.

Контракт игрока по-прежнему принадлежит саудовскому "Аль-Насру". Клуб приобрёл футболиста у "Астон Виллы" в январе 2025 года за 77 миллионов евро. Сообщалось, что Дуран согласовал личные условия с "Зенитом". Рассматривается аренда до конца сезона без арендной выплаты с возможностью последующего выкупа за сумму около 35 миллионов евро по разным данным.

В текущем сезоне нападающий провёл 10 матчей в чемпионате Турции, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" интересуется нападающим "Фенербахче" Эн-Несири.

Фото: fenerbahce.org