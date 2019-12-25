Дзюба оценил шутку про украденный кошелек в ролике "Зенита"

По мнению Дзюбы, самоирония – это замечательно.

В пятницу, 16 октября, нападающий "Зенита" поделился впечатлениями от промо-ролика клуба к старту группового этапа Лиги чемпионов в интервью "МатчТВ".

Так, в среду на официальном сайте ФК опубликовали видеозапись, на которой дедушка читает своему внуку комикс о нападении на Санкт-Петербург флотов трех государств. Генерал-адмирал Сергей Семак собирает команду, чтобы дать противнику отпор. Капитаном команды показан Дзюба, который сам себя описывает фразой: "Убивает врагов сотнями и крадет их кошельки". Дзюба признался, что идея ему понравилась, ведь самоирония – это хорошо.

Кроме того, сам ролик вызвал у игрока сильные эмоции и даже мурашки.

Сразу захотелось сражаться, проявлять себя, чтобы у нас все было хорошо в Лиге чемпионов. Это шедевр. Мои огромные комплименты всем, кто был к этому причастен. Очень круто и классно сделано отметил Дзюба.

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Фото: Instagram / artem.dzyuba