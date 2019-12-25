УЕФА может отобрать у Петербурга проведение матчей Евро-2020

Из-за коронавируса матчи могут провести в одной стране.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отказаться от проведения чемпионата Европы, запланированного на 2021 год, в 12 городах. Это связано с пандемией коронавируса. Об этом сообщил The Sun.

УЕФА на данный момент изучает опыт североамериканских лиг с проведением турнира в двух-трех городах, чтобы была строго ограниченная территория. Самый радикальный вариант – одна страна и четыре стадиона. В первую очередь из списка предлагается вычеркнуть Баку и Петербург.

Ранее Евро-2020 из-за эпидемии коронавирусной инфекции перенесли на 2021 год. Название при этом было решено не менять. Чемпионат планировалось провести в 12 городах: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Копенгагене, Баку, Риме, Лондоне, Бухаресте, Глазго, Амстердаме, Будапеште, Бильбао и Дублине.

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Фото: Piter.TV