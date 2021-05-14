Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед Евро-2020

Форвард считает, что критику или похвалу стоит обсуждать после турнира.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба и сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к болельщикам национальной командой перед стартом чемпионата Европы-2020. Его слова прозвучали в прямом эфире группы Nike Football во "ВКонтакте".

Дзюба напомнил, что перед стартом ЧМ-2018 никто не верил в сборную России, пока команда не показала результат. По его словам, болельщики должны поддерживать футболистов, а они будут стараться на поле.

После турнира будем обсуждать, это будет или критика, или похвала. Мы никого не боимся, но прекрасно понимаем, что перед условной сборной Финляндии мы никакие не фавориты. Почему-то в России привыкли думать - ой, кого там обыгрывать. Артем Дзюба, нападающий "Зенита"

Напомним, сборная России сыграет на Евро-2020 в группе B против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Ранее Дзюба назвал самые популярные клубы России.

Фото: официальный сайт сборной России по футболу

Видео: YouTube / Zenit Football Club