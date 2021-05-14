Дзюба назвал самые популярные клубы России

Оба клуба занимают высокие места в РПЛ.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба и сборной России по футболу Артем Дзюба назвал самые популярные клубы страны. Об этом он рассказал в прямом эфире группы Nike Football во "ВКонтакте".

32-летний футболист вместе с полузащитником сине-бело-голубых Андреем Мостовым отвечали на вопросы болельщиков. По словам Дзюбы, "Зенит" и "Спартак" являются самыми популярными клубами России.

Напомним, "Зенит" стал чемпионом РПЛ за два тура до финиша. Команда Сергея Семака набрала 62 очка после 29-ти матчей. "Спартак" занимает второе место в таблице - 56 очков. Красно-белые претендуют на попадание в Лигу чемпионов.

Ранее Дзюба рассказал о костюме Дэдпула на матче с "Локомотивом".

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Видео: YouTube / Zenit Football Club