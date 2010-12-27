Дзюба и Черешев помогли России обыграть Турцию

Следующий матч в рамках Лиги Наций сборная России сыграет против Швеции 11 октября.

Сборная России обыграла команду Турции в рамках матча Лиги Наций. Подопечные Станислава Черчесова одержали минимальную победу со счетом 2:1.

Голами в состав нашей сборной отметился нападающий испанского "Вильярреала" Денис Черышев и капитан Артем Дзюба. В составе хозяев один мяч забил защитник "Галатасарай" Сердар Азиз.

Следующий матч в рамках Лиги Наций сборная России сыграет против Швеции 11 октября.

Справка: Лига наций — первый розыгрыш турнира среди сборных Европы. Соревнование связано с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных

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