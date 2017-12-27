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Дзюба: Шипулин и Волков - бейтесь до конца!
Вчера, 22:50
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ProkVad
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Дзюба: Шипулин и Волков - бейтесь до конца!

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Артём Дзюба поддержал своих коллег по спорту.

Артём Дзюба, нападающий футбольной комнады "Зенит" поддержал российских биатлонистов, которых МОК не допустил до Олимпийских Игр, и призвал биться до конца.

"Парни Антон Шипулин и Алексей Волков! Держитесь и бейтесь до конца! Надеюсь, вы поедете на Олимпийские игры! #этобеспредел", - написал в своём Instagram Дзюба, добавив совместную фотографию.

Напомним, что 23 января МОК не допустил российского биатлониста Антона Шипулина к участию в Играх в Корее. К тому же, допущенные российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

Также вчера стало известно, что на участие в Олимпийских Играх допущены 169 российских спортсменов.

Фото: Instagram / Артём Дзюба

 

Теги: биатлон , дзюба , олимпийские игры , пхёнчхан , шипулин
Категории: Лента новостей Новости России Спорт

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