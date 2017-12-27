Итог: на участие в Олимпийских Играх допущены 169 спортсменов

В окончательную заявку российской команды на Олимпиаду в Пхёнчхане вошли 169 спортсменов.

МОК утвердил окончательную заявку Олимпийского комитета России на Олимпиаду в Пхенчхане. На Игры поедут 169 российских спортсменов, об этом объявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

"В настоящий момент совместно с национальными и международными федерациями утверждена окончательная заявка российских олимпийцев в составе 169 человек. В составе делегации — 340 человек", — сообщил Поздняков.

Можно отметить, что атлеты сами примут решение об участии в Олимпиаде.

"К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны", - заявил Поздняков.

Примечательно, что предварительный список российских спортсменов, которых могли допустить на Олимпиаду, первоначально состоял из 500 человек. 19 января Международный олимпийский комитет сократил его до 389 человек.