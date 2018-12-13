Джорж Мартин рассказал о продолжении "Игры престолов"

Писатель рассказал о работе над пятью проектами.

Джордж Мартин рассказал о возможности продолжения сериала "Игра престолов". Автор цикла книг "Песнь льда и пламени" сообщил о пяти проектах.

По словам писателя, над тремя из пяти проектами уже ведется плотная работа. Один из проектов уже получил название -"Долгая ночь". Действия спин-оффа развернутся задолго до событий популярного сериала.

Съемки начнутся уже в конце 2019 года. Режиссером будет С Дж. Кларксон, известная по сериалам "Декстер" и "Доктор Хаус". Суть остальных проектов пока не раскрывается. Напомним, что в мае выйдут заключительные эпизоды финального сезона "Игры престолов". Сериал вышел на экраны в 2011 году.

Видео: Трейлер 8 сезона сериала "Игра престолов"