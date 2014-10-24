Премьер отказался сложить с себя полномочия главы британского правительства.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что оплатил штраф за нарушение коронавирусных ограничений. Слова главы местного правительства привел телеканал Sky News. В интервью журналистам политик уведомил их о том, что заплатил по штрафу, который был выписан ему за организацию вечеринки, которая прошла во время запрета на массовые мероприятия в стране, действовавшие во время общенационального локдауна. Документ был выписан спикеру в 2020 году. В очередной раз Джонсон извинился перед согражданами, но отказался уходить в отставку с занимаемого поста.

Позвольте мне сказать, что я немедленно оплатил штраф, и еще раз приношу исчерпывающие извинения…Я хочу иметь возможность продолжать и исполнять мандат, который у меня есть, а также решать проблемы. Это мой приоритет. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Телеканал уточнил, что глава правительства Великобритании заплатил штраф в размере £50 (65 долларов).

Британский премьер рассказал, что приехал в Киев поездом из Польши.

Фото и видео: YouTube / Daily Mail