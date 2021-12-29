Джонсон: РФ открыта для диалога, но разведданные вызывают беспокойство

В Британии оценили обстановку на госгранице РФ и Украины.

Лондон видит, что РФ открыта для диалога, но разведывательные данные вызывают беспокойство у руководства Великобритании и Запада. Об этом журналистам местного телеканала Sky News рассказал глава правительства Борис Джонсон. Чиновник приветствует действия российской стороны по отводу войск от государственной границы с Украиной.

Ясно видны признаки наличия возможности для осуществления дипломатических усилий. Возможность для диалога всегда оставалось, есть почва для дискуссий по поводу Украины и с участием Украины. Это хорошо. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Борис Джонсон отметил, что российские военные разворачивают полевые госпитали на территории Белоруссии. В Великобритании это поведение расценивается как подготовка к дальнейшему вторжению на Украину. Лондон также объявил о дальнейшем стягивании сил РФ к границе с Киевом. По словам премьера Британии, атака может быть совершена в любой момент времени. При этом страна не планирует на данном этапе закрывать свое посольство в столице Украины.

Джонсон: новые санкции могут помешать РФ привлекать капитал на финансовых рынках Лондона.

Фото и видео: YouTube / Sky News

