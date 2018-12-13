Руководство Warner Bros. до сих пор не подписало с актером контракт.

Джонни Деппа не пригласили на съемки третьей части "Фантастических тварей". Руководство Warner Bros. до сих пор не подписало с актером контракт. Об этом пишет портал Comic Book Movie.

Как известно, у Джонни Деппа сложились неоднозначные отношения с Warner Bros. Из-за его судебных разбирательств и ряда негативных слухов съемки "Фантастических тварей 3" пришлось перенести на год. При этом руководство Warner Bros. утверждает, что перенос сроков скорее связан со сложностью съемок и желанием студии создать лучший фильм для поклонников.

Напомним, Джонни Депп играет в спин-оффе по вселенной "Гарри Поттера" злого волшебника по имени Грин-де-Вальд. Автор книги Джоан Роулинг выступает со словами поддержки в адрес актера.

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Видео: YouTube / WBRussia