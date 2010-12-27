Джона Хилл потребовал за съемки в "Бэтмене" вдвое больше Паттинсона

Актер может сыграть в фильме одного из антагонистов – либо Загадочника, либо Пингвина.

На днях стало известно, что Warner Bros. ведет переговоры с Джоной Хиллом. Компания хочет предложить актеру роль в предстоящем перезапуске "Бэтмена" Мэтта Ривза. Об этом сообщает издание Comic Book.

Хилл раздумывает над этим предложением уже, по крайней мере, месяц. Инсайдеры утверждают, что актер запросил за участие в проекте 10 млн долларов. К слову, эта сумма вдвое больше, чем у Роберта Паттинсона, который исполнит в фильме главную роль.

Планируется, что Хилл сыграет в "Бэтмене" одного из антагонистов. Ему может достаться роль либо Загадочника, либо Пингвина.

Паттинсон уже приступил к работе над проектом. В недавнем интервью актер рассказал о своих впечатлениях от первой примерки костюма Бэтмена. Он заявил, что для него это стало самым волнующим событием, связанным со съемками в фильмах.

Ранее стал известен лучший исполнитель роли Бэтмена.

Фото: Instagram / official_robertpattinson