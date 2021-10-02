Матч первого круга прерывался из-за дождя.

Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона.

В первом круге соперником второй ракетки мира был аргентинец Педро Качин. Джокович одержал победу со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Встреча прерывалась из-за дождя.

Отметим, что Джокович является действующим победителем Уимблдона. Его соперником во втором круге будет австралийский спортсмен Джордан Томпсон.

Ранее мы сообщали, что Швентек стала победительницей "Ролан Гаррос".

Видео: YouTube / Wimbledon