Джокович стал победителем Уимблдона

Серб в седьмой раз в карьере выиграл турнир.

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира Уимблдон-2022.

В финальном матче седьмая ракетка мира обыграл австралийца Ника Кирьоса со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты.

Отметим, что Джокович в седьмой раз в карьере выиграл Уимблдон. По общему количеству побед на турнирах Большого шлема серб обошел швейцарского теннисиста Роджера Федерара - 21 против 20.

Ранее мы сообщали, что Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдона.

Видео: YouTube / Wide World of Sports