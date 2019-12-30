В четверг, 16 января, стало известно о том, что Джокер станет одним из персонажей в Mortal Kombat 11. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале игры.
Многие геймеры уже недовольны его обликом.
"Честно говоря, я не понимаю, почему нельзя было сделать персонаж, как в последнем фильме про Джокера. Этот прям какой-то клоун, не страшно",
—пишет один из пользователей под видео.
В ролике можно увидеть, как сражается заклятый враг Темного рыцаря. Также фанатам показали "фаталити" Джокера: персонаж дарит противнику торт, подрывает его, а в конце ещё и расстреливает противника.
Джокер появится в Mortal Kombat 11 уже 28 января.
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Безумный Майлз" с Дэниэлом Рэдклиффом.
Видео:Mortal Kombat/YouTube
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