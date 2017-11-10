Джоан Роулинг извинилась перед поклонниками "Гарри Поттера" за смерть Добби

Домового эльфа Добби убила Беллатриса Лестрейндж в седьмой книге знаменитого бестселлера.

Британская писательница Джоан Роулинг попросила прощения у поклонников "Гарри Поттера" за смерть Добби. Трогательное письмо с извинениями Роулинг опубликовала у себя на странице в Twitter.

Вот и снова годовщина. В этом году я приношу извинения за то, что убила того, кто не умер во время битвы за Хогвартс, но отдал свою жизнь, спасая людей, которые выиграли ее [битву]. Я имею в виду, конечно, домового эльфа​ Добби. Джоан Роулинг

Годовщина битвы за Хогвартс отмечается 2 мая. В этот день писательница по традиции извиняется за смерть того или иного персонажа. В 2016 году Роулинг попросила прощение за гибель профессора Римуса Люпина, в 2017 году — за смерть Северуса Снегга.

Напомним, серия книг о Гарри Поттере, мальчике сумевшем справиться со злодеем Волан-де-Мортом, состоит из семи романов. В каждой из книг описывается один год из жизни главного героя и его друзей.

Ранее мы писали, что создатели Pokemon Go выпустят игру по вселенной Гарри Поттера.

Фото: Instagram / harrypotterfilm