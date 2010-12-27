Создатели Pokemon Go выпустят игру по вселенной Гарри Поттера

Компания Niantic Inc, которая стала известна всему миру благодаря созданию такой интерактивной игры как Pokemon Go, занимается разработкой нового приложения. Совместно с корпорацией Warner Bros Interactive Entertainment, они планируют выпустить игру по Вселенной Гарри Поттера.
Разработчики уже придумали название для новинки: Harry Potter: Wizards Unite. Сообщается, что она также будет обладать элементами дополненной реальности.
Пользователям предложат искать артефакты, общаться с магическими животными, которых придумала сама Джоан Роулинг, а также выполнять заклинания. О дате выходе игры будет сообщено позже.