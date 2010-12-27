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Создатели Pokemon Go выпустят игру по вселенной Гарри Поттера
Сегодня, 8:21
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lesjasap
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Создатели Pokemon Go выпустят игру по вселенной Гарри Поттера

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Игроки Pokemon Go перейдут на игру по миру Гарри Поттера.

Компания Niantic Inc, которая стала известна всему миру благодаря созданию такой интерактивной игры как  Pokemon Go, занимается разработкой нового приложения. Совместно с корпорацией Warner Bros Interactive Entertainment, они планируют выпустить игру по Вселенной Гарри Поттера. 
 
Разработчики уже придумали название для новинки: Harry Potter: Wizards Unite. Сообщается, что она также будет обладать элементами дополненной реальности.
 
Пользователям предложат искать артефакты, общаться с магическими животными, которых придумала сама Джоан Роулинг, а также выполнять заклинания. О дате выходе игры будет сообщено позже. 
Теги: pokemon go , вселенная , гарри поттер , игра
Категории: Мировые новости

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