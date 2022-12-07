Джо Байден не смог нормально произнести речь о производстве наночипов в Аризоне

Американский президент Джо Байден не смог нормально произнести речь о производстве наночипов в штате Аризона. Глава государства выступал с темой доклада о том, что национальная промышленность возвращается в эту сферу, но забыл, какую именно продукцию компании должны изготавливать. Ролик с очередным конфузом лидера Белого дома показали западные СМИ. Известно, что политик попал в нелепую ситуацию на предприятии по созданию микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Глава США успел сообщить участникам мероприятия о том, что крупнейший в мире производитель чипов увеличит инвестиции в свой завод.
Построят вторую лабораторию в Фениксе, чтобы производить чипы, три наночипа. <…> Нано, ноно… Я не знаю...
Джо Байден, президент США
Напомним, что тайваньская компания TSMC производит чипы и микросхемы. Она является одним из ведущих инвесторов в США и самым крупным в Аризоне.
Байдену помогли найти выход после встречи с британским принцем Уильямом.
Фото и видео: YouTube / Sky News Australia
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все